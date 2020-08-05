مريض يسرق سيارة إسعاف من مستشفى سعودي... فيديو

وثق مقطع فيديو لحظة قيام مريض في أحد المستشفيات بالمملكة بسرقة سيارة إسعاف، في الوقت الذي حاول فيه أشخاص إيقافه لكنهم فشلوا.

ويظهر في الفيديو المريض وهو يستقل السيارة التابعة للهلال الأحمر في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وينطلق بها.

سرق الاسعاف من مستشفي الملك عبدالعزيز بجده pic.twitter.com/KhFrarhC6x — 🌹ابومهند الخزمري🌹 (@vRJvsMKCv2m9S0A) August 5, 2020

ولم يتمكن أفراد الأمن من فتح باب السيارة، ليفر المريض هاربا.

يذكر أنه إلى الآن لم يصدر الهلال الأحمر أي تعليق رسمي بشأن ملابسات الفيديو أو وقت حدوثه.