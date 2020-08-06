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    جزر الكناري

    جزر سياحية شهيرة توفر تأمينا مجانيا ضد كورونا مقابل شرط واحد

    © Sputnik . Artur Aleksandrov
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    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (41)
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    أعلنت جزر الكناري في إسبانيا عن توفيرها تأمينا مجانيا للسائحين يغطي الحوادث المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك في محاولة منها لطمأنة المصطافين والمترددين عليها.

    وستغطي هذه السياسة التي أطلقتها إدارة السياحة والصناعة والتجارة في جزر الكناري بالشراكة مع شركة التأمين "AXA" الزوار الإسبان والأجانب على حد سواء، ولكن بشرط أن يقيموا في أماكن سياحية (بدلا من الأصدقاء أو العائلة)، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

    طيران الإمارات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    "طيران الإمارات" توفر تكاليف علاج وجنازة مجانية عند الإصابة بكورونا
    وسيتم تغطية جميع النفقات الطبية والإقامات الطويلة التي يتطلبها الحجر الصحي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بمرض (كوفيد-19) أثناء إقامتهم على الجزر.

    وسيتم إطلاق البرنامج الأسبوع الحالي، وسيصبح ساري المفعول لمدة 12 شهرا القادمين.

    تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه جزر الكناري لبدء السياحة هذا الصيف في أعقاب الوباء العالمي.

    ويتشابه عرض جزر الكناري مع عرض أطلقته شركة طيران الإمارات، الذي ستقوم بموجبه بسداد الفواتير الطبية للمسافرين الذين يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي أثناء رحلتهم الجوية، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل على الأقل.

    وإذا تم تشخيص إصابة أحد الركاب بـ(كوفيد-19) عندما يكون بعيدا عن المنزل، فإن شركة الطيران التي تتخذ من إمارة دبي الخليجية مقرا لها ستغطي نفقات علاجه وعودته إلى الوطن بمبلغ يصل إلى 178 ألف دولار أمريكي.

    كما ستدفع الشركة تكاليف الحجر الصحي للمسافر المريض من 118 دولار في اليوم الواحد حتى أسبوعين كحد أقصى للمسافر والمرافق.

    أيضا ستساهم شركة النقل الجوي الإماراتية بمبلغ يصل إلى 1777 دولار في تكلفة الجنازة.

    الموضوع:
    آخر مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (41)

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    الكلمات الدلالية:
    جزر الكناري, فيروس كورونا
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