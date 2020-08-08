نجل أميتاب باتشان يعلن نتيجة آخر اختبار "كورونا" له

أعلن الممثل الهندي، أبهيشيك باتشان، اليوم السبت، نتائج آخر اختبار فيروس "كورونا" المستجد الخاصة به.

وشفي باتشان من مرض (كوفيد-19)، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار "سلبية"، كما خرج الممثل من المستشفى.

وزف الأنباء السارة، نجم بوليوود، أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إذ شارك صورة لنجله أبهيشيك باتشان، وغرد معها: "جاءت نتيجة اختبار أبهيشيك سلبية، وغادر المستشفى وفي طريقه إلى المنزل، الله أكبر".

T 3620 - Abhishek tests negative for CoviD .. discharged from Hospital .. on his way home ..

GOD IS GREAT .. 🙏🙏🙏🙏

.. thank you Ef and well wishers for your PRAYERS .. pic.twitter.com/aHyBw0SPFH — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 8, 2020

من جانبه، قال أبهيشيك باتشان عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه أوفى بوعده وتمكن من هزيمة فيروس "كورونا" المستجد، كما توجه بالشكر لكل من تمنى لها الشفاء، وكذلك فريق الأطباء والممرضين الذين عالجوه في المستشفى.

welcome home Bhaiyu .. GOD IS GREAT https://t.co/vtHMQpSPjr — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 8, 2020

وكان أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك باتشان نقلا إلى المستشفى يوم 11 يوليو/ تموز بعد إصابتهما بفيروس "كورونا"، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن عن إصابة زوجة أبهيشيك، النجمة الهندية الشهيرة، أيشواريا راي وابنتهما أراديا بمرض (كوفيد-19).

وفي 19 يوليو، نقلت أيشواريا راي وابنتها أراديا إلى نفس المستشفى، بعد معاناتهما من حمى خفيفة، وبعد فترة خرجتا منها بعد شفائهما، وأعقبهما أميتاب باتشان الذي شفي من الفيروس 2 أغسطس/ آب الجاري، بعدما أظهرت نتيجة اختباره أنها "سلبية".