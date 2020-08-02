أميتاب باتشان يعلن نتيجة أخر اختبار كورونا له

أعلن النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان، نتيجة آخر اختبار أجري له لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "لقد قمت هذا الصباح بعمل اختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة سلبية، وخرجت من المستشفى".

وأضاف "رجعت للمنزل. وسأخضع للحجر الصحي المنفرد في غرفتي".

وتابع "بفضل الله، ودعاء الأقرباء والأعزاء والأصدقاء والمعجبين، والعناية الممتازة والتمريض، كل جعلني أرى هذا اليوم".

وأتم "بيدي المطوية، أعبر عن امتناني".

وكان المعجبون بباتشان قد أقاموا الصلوات في المعابد في مختلف أنحاء الهند من أجل شفاء الممثل الذي حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.

وكشف الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، إصابته بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى على أثرها للمستشفى.