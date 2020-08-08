مايا دياب وفنانون لبنانيون يشاركون في احتجاجات بيروت... صور

شارك عدد من الفنانين اللبنانيين في الاحتجاجات، التي اندلعت وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم السبت، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت المطربة، مايا دياب، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورا لها أثناء مشاركتها في التظاهرات وهي تلوح بالعلم اللبناني، وترتدي الكمامة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت دياب مع صورها: "وطني مقتول.. مهشّم.. فقد أنفاسه".

View this post on Instagram وطني مقتول..مهشّم..فقد انفاسه..💔 #الثورة_مستمرة #beirut #لبنان #اعتداء_بيروت A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Aug 8, 2020 at 2:15pm PDT

ونشر المطرب، سعد رمضان، صورة له وهو يمسك العلم اللبناني أثناء سيره في مظاهرات اليوم السبت، وكتب معها: "نحن باقون ولن نترك أرضنا..وإرادة الشعب هي الأقوىن ستسقطون حتما، اليوم أو غدا،... وعمليات القمع هي أكبر دليل على خوفكم، والدليل الأكبر عدم نزول أي منكم على الطريق بين الشعب، أنتم في حالة ضعف، والشعب عم يقوى".

كما شاركت الإعلامية، ديما صادق، باحتجاجات اليوم، ونشرت صورة "سيلفي" لها وهي مرتدية كمامة عليها العلم اللبناني.

View this post on Instagram A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Aug 8, 2020 at 8:32am PDT

وتوتر الشارع اللبناني إلى نحو غير مسبوق، إثر التظاهرة التي دعت إليها مجموعات الحراك المدني في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

وفور توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون على اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها. وفي المقابل إقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد.

وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت. وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن عن إصابة أكثر من 110 متظاهرين نقل 32 منهم إلى المستشفيات، إضافة إلى إصابة عدد كبير من عناصر الجيش وقوات مكافحة الشغب.

واقتحم محتجون مقر وزارة الخارجية اللبنانية بالعاصمة بيروت خلال الاحتجاجات المندلعة، اليوم السبت، ضد الحكومة على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر، بأن "محتجين اقتحموا مقر وزارة الخارجية ورفعوا رايات مكتوب عليها بيروت مدينة منزوعة السلاح.. وعاصمة ثورة".

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، أن "المحتجون أحرقوا صورة للرئيس اللبناني ميشال عون".