هالة صدقي عن احتجاجات بيروت: لا تلوموا اللبنانيين

دافعت الفنانة المصرية، هالة صدقي، عن تظاهر اللبنانيين في شوارع بيروت، أمس السبت، بعد توجيه بعض الأصوات اللوم لهم.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فقد طالبت الممثلة المصرية، اليوم الأحد، ممن يوجهون اللوم للشعب اللبناني أن يطلعوا على أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى أنه "طفح الكيل بهم بعدما اجتمع عليهم الساسة، ولا أعلم ماذا يريدون من لبنان".

وأشارت موضحة أن "موارد لبنان ليست كبيرة، ولكن شعبه عظيم لا يريد إلا العيش كريما من أجل مستقبل أفضل له ولأولاده".

وأعربت عن تمنياتها أن "يتحد العرب من أجل الشعب اللبناني، وأن يبرز دور جامعة الدول العربية في الأزمة اللبنانية، فهذا الشعب يستحق الحياة، وهذا البلد لابد أن يبقى جميلا".

ولفتت هالة صدقي إلى أنها تألمت لما حدث بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأنها صلت أمس السبت من أجل ضحايا لبنان وشعبه.

واقتحم محتجون، مساء أمس السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن شهود عيان بأنه "اقتحم المحتجون مقر وزارة الطاقة اللبنانية ومقر جمعية المصارف اللبنانية، مساء اليوم".

وبدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.