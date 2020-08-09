السعودية... كورونا أصاب 36 ألف شاب وشابة مسببا وفيات

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، عن إحصاءات الشباب السعودي (15 - 34 عاما) في ظل جائحة فيروس كورونا المسـتجد.

وبحسب صحيفة "عاجل"، تعد فئة الشباب من الفئات التي يشكل فيروس كورونا المستجد خطورة أقل عليها، بالنظر إلى نسبة الوفيات التي بلغت 0.04% فقط من إجمالي المصابين الشباب.

وأوضح تقرير الهيئة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكد إصابتها من الشباب السعودي بلغت 36.909 حالة، بنسـبة 43.4% من إجمالـي المصابين السعوديين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحالات المصابة في هذه الفئة العمرية، كانت أعلى في الذكور عن الإناث.

وكان من بين المصابين 21.415 حالة من الذكور و15.494 من الإناث، وبلغ عدد المتعافين 22.205 حالة بينهم 13.042 من الذكور، و9.163 من الإناث.

أما عن عدد الوفيات، بلغ 16 حالة فقط، بواقع 9 ذكور و7 إناث.