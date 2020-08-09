نادين نجيم: سأترك البلد وأعيش في بلد آخر يحترم شعبه

نشرت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عبرت فيها عن استيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وجاء في التغريدة: "من هذه اللحظة من المشفى أخدت قرار: سوف أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني يحترم شعبه أحسن ما أبقى ببلد يحكمه زعران وموت. تنقبروا انتوا تحت التراب، بعدها سنعود إلى وطننا، وغير ذلك ليس هناك داع للكلام، وشكراً".

من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار : رح اترك البلد و عيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت . بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 9, 2020

​وأشارت نادين نجيم إلى أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية، بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، وأعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت منطقة منكوبة، والحداد العام على ضحايا الانفجار.