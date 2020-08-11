أسرة الفنان المصري محمود ياسين تتخذ إجراء ضد مروجي شائعات وفاته

نفت الفنانة المصرية شهيرة، ما تردد من شائعات حول وفاة زوجها الفنان محمود ياسين.

وقالت شهيرة، في تصريحات مع قناة "دي إم سي": "هو بصحة جيدة وبخير وحالته مستقرة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل، ده تهريج، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر الشائعات، قضاء الله لسه مجاش، عاوزين مننا إيه؟".

كما حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الدعاء لوالدها، أن يمتعه الله بالصحة والعافية، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها في طفولتها مع والدها الفنان الكبير، صحبتها بتعليق: "أبويا حبيبى.. ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية يارب".

ونفت رانيا محمود ياسين تلك الشائعات، مؤكدة أن والدها بخير ويجلس في منزله: "معرفش اللي بينشر الشائعات السخيفة دي بيستفاد إيه، بابا بخير وفي بيته، وأكيد مش هيبقى أبويا تعبان وأنا منزله صور وباكل مانجا".

من جانبه، وجه حفيد الفنان محمود ياسين، رسالة قوية لكل مروجي شائعات وفاة جده التي انتشرت أول أمس الأحد.

وكتب محمود عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "كل يوم حد يكلمني يسألني عن صحة جدي، أو عن إشاعات سخيفة مش لاقي ليها مبرر، خصوصا إن جدي مبتعد عن كل حاجة الفترة اللي فاتت، علشان يرتاح مش علشان يطلع كل يوم عليه إشاعة".

وتابع: "يا ريت اللي بيعمل كده يحس بالناس، أنا لما حد يكلمني الفجر يسألني طبيعي أقلق، والله حرام عليكوا هو بخير الحمد لله، و ياريت تخافوا من ربنا علشان هتتحاسبوا على الكلام ده".

الجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "الخيط الرفيع"، "أنف و3 عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أغنية على الممر"، وغيرها.