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    شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019

    7 ميزات خفية في "غالاكسي نوت 20" لا ترغب في تفويتها

    © AFP 2020 / Bryan Bedder
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    كشفت تقارير تقنية عن بعض الميزات التي يتحلى بها جهاز غالاكسي Note 20، التي تجعل من استخدامه سهلا ومفيدا للغاية.

    وبحسب موقع "سي نت"، يمتاز الهاتف الذي تنتجه شركة "سامسونغ" بسبع ميزات.

    العرض السريع

    يحتوي الهاتف على معدل تحديث متغير للشاشة يصل إلى 120 هرتز، ما يعني أنه عندما يكتشف هاتفك أنك تفعل شيئا مثل التمرير عبر بريد إلكتروني طويل أو موقع ويب، فإنه يستخدم معدل التحديث الأسرع، مما يجعل التمرير سلسا.

    لتفعيل الميزة قم بفتح الإعدادات ثم العرض ثم Motion Smoothness وتأكد من تحديد Adaptive.

    S Pen

    يعد قلم S Pen إحدى الميزات الرئيسية للجهاز، بالانتقال إلى الإعدادات ثم الميزات المتقدمة ثم قلم S Pen والتمرير لأسفل إلى قسم الإزالة، ستجد خيارا يسمى تنبيه قرب القلم، قم بتفعيله.

    مع تفعيل هذه الميزة عندما تترك قلم S Pen على مكتبك أو على الأريكة وتبدأ في الابتعاد، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية لتنبيهك بالابتعاد عن القلم.

    توفير المعلومات

    مع تشغيل نظام AOD يمكن إلقاء نظرة سريعة على الهاتف للتحقق من الوقت، ورؤية أي إشعارات معلقة، ونسبة البطارية وحتى التحكم في تشغيل الموسيقى، كل ذلك دون الحاجة إلى إيقاظ هاتفك أو إلغاء قفله.

    لتفعيل الميزة انتقل إلى الإعدادات ثم قفل الشاشة ومن ثم تشغيل الشاشة الدائم، لا تضغط على الزر لتشغيله، وبدلا من ذلك اضغط على النص حتى تتمكن من تخصيص طريقة عمله.

    عدد الإخطارات المعروضة

    أحيانا ما يكون من الصعب مواكبة التنبيهات التي يتلقاها الهاتف طيلة اليوم، لذا قم بفتح الإعدادات ثم الإخطارات ثم شريط الحالة، يمكنك تغيير شريط الحالة لإظهار رقم لجميع الإشعارات المعلقة، أو أحدث 3 إشعارات، أو جميع الإخطارات.

    قفل تخطيط الشاشة الرئيسية

    يسمح الهاتف بقفل تخطيط الشاشة الرئيسية، قم بالضغط لفترة طويلة على مكان فارغ من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق إعدادات الشاشة الرئيسية عند ظهور الخيارات، ابحث عن تخطيط قفل الشاشة الرئيسية واضغط على المفتاح لتشغيل الميزة.

    التخلص من إعدادات التنقل القديم

    لتفعيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات ثم العرض ثم شريط التنقل وحدد إيماءات التمرير، وينصح بتشغيل تلميحات الإيماءات لبضعة أيام حتى تتعلم تقنية التنقل الجديدة.

    تبديل اختصارات شاشة القفل

    بالنظر إلى شاشة قفل الهاتف، تظهر أيقونة تطبيق توفر طريقة سريعة لتشغيل التطبيقات في كل زاوية، وتعين سامسونغ تطبيقات الهاتف والكاميرا كاختصارات افتراضية، ولكن يمكن تغيير التطبيقات التي يمكنك فتحها وكيفية الوصول إلى الاختصار.

    يمكن فعل ذلك بفتح الإعدادات ثم قفل الشاشة ثم الاختصارات وتحديد الزر العائم، وأثناء الوجود هناك يمكنك تغيير التطبيقات المعروضة على شاشة القفل.

    عند تشغيل الزر العائم، سيكون هناك رمز ثلاثي النقاط يظهر فوق مستشعر بصمات الأصابع على شاشة القفل، مع الضغط عليه لفترة طويلة لعرض اختصارات التطبيق ثم سحب الإصبع إلى التطبيق يتم تشغيله.

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    سامسونج, غالاكسي
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