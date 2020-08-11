تحذير أمني سعودي عالي المستوى لمستخدمي "غوغل كروم"

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أشار المركز إلى أن كافة القطاعات مستهدفة في التحذير، موضحا أن "غوغل" أصدرت تحديثا لعدد من الثغرات في المتصفح.

وأكد المركز أن التهديدات تتمثل في تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة ، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 84.0.4147.125، مشيرا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وأظهر المركز أن طريقة التحديث كالتالي: فتح المتصفح وفي أعلى يسار الشاشة يتم النقر على المزيد ثم مساعدة ثم معلومات عن Google Chrome، إذ إن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل الكلمة.

ويبحث المتصفح عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.