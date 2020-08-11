مواطن عربي كاد أن "ينفجر" بسبب التين الشوكي

كاد مواطن جزائري أن يدفع حياته ثمنا لعشقه الشديد لفاكهة التين الشوكي، التي تسببت في دخوله إلى غرفة العمليات.

فبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، تم نقل المواطن إلى مستشفى محافظة "أم البواقي" الواقعة شرقي الجزائر، وخضع لتدخل جراحي عاجل حيث كان في حالة يرثى لها.

والتهم المريض 351 حبة تين شوكي في مرة واحدة، ليصاب باحتباس وتراكم "برازي جاف" على مستوى القولون بسبب معاناته من خلل في الهضم.

ونجح الفريق الطبي في إنقاذ المريض الذي كادت أمعائه "تنفجر" ليغادر في اليوم التالي.

التين الشوكي هو نوع من النباتات من الفصيلة الصبارية ينمو في الأماكن الجافة، وله ثمار شهية تنضج في فصل الصيف.