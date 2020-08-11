بعد شائعة وفاة محمود ياسين... إجراء صارم من نقابة الممثلين المصريين

تقدمت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الثلاثاء، ببلاغ ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

ولفت البلاغ الذي يحمل رقم 32291 سنة 2020 إلى أن عددا من القائمين على صفحات التواصل الاجتماعي روجوا شائعة تفيد بوفاة محمود ياسين، ما ترتب عليه تلقي أسرته عددا كبيرا من الاتصالات من أقاربهم وأصدقائهم للتأكد من خبر وفاته، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

كما طالب البلاغ بسرعة تحديد والقبض على المتهمين القائمين على ترويج تلك الشائعة، لما سببته من أضرار لأسرة الفنان، منوها أن شائعة وفاته انتشرت بشكل كبير لما يتمتع به من شعبية جارفة في العالم العربي.

ويأتي ذلك الإجراء بعدما أعلنت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام، لملاحقة من يقوم بنشر شائعات وفاة زوجها.

وقالت مستنكرة في مدخلة مع فضائية "دي إم سي" المصرية: "قضاء الله لم يأت بعد، ماذا تريدون مننا؟".

كما حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الدعاء لوالدها، محمود ياسين، أن يمتعه الله بالصحة والعافية، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها في طفولتها مع والدها الفنان الكبير، صحبتها بتعليق: "أبويا حبيبى.. ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية يارب".

كما نفت رانيا محمود ياسين تلك الشائعات، مؤكدة أن والدها بخير ويجلس في منزله: "معرفش اللي بينشر الشائعات السخيفة دي بيستفاد إيه، بابا بخير وفي بيته، وأكيد مش هيبقى أبويا تعبان وأنا منزله صور وباكل مانجا".

من جانبه، وجه حفيد الفنان محمود ياسين، رسالة قوية لكل مروجي شائعات وفاة جده التي انتشرت أول أمس الأحد.

وكتب محمود عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "كل يوم حد يكلمني يسألني عن صحة جدي، أو عن إشاعات سخيفة مش لاقي ليها مبرر، خصوصا إن جدي مبتعد عن كل حاجة الفترة اللي فاتت، علشان يرتاح مش علشان يطلع كل يوم عليه إشاعة".

وتابع: "يا ريت اللي بيعمل كده يحس بالناس، أنا لما حد يكلمني الفجر يسألني طبيعي أقلق، والله حرام عليكوا هو بخير الحمد لله، و ياريت تخافوا من ربنا علشان هتتحاسبوا على الكلام ده".

الجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين (80 عاما) يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية، ومن أهم أعماله "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "أفواه وأرانب"، "الخيط الرفيع"، "أنف و3 عيون"، "نحن لا نزرع الشوك"، "أغنية على الممر"، وغيرها.