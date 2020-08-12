فيديو يكشف المشهد الذي طالب الفنان المصري نور الشريف بعرضه يوم وفاته

أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن مشهد تمثيلي طالب الفنان الكبير نور الشريف بعرضه يوم وفاته، وذلك في ذكرى رحيلة الخامسة التي حلت أمس الثلاثاء 11 أغسطس/ أب.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن "نور الشريف تحدث في أحد البرامج عن عدد من أعماله ومشاهده التي يعتز بها، وقال إنه يرى أن مسلسل "عمر بن عبد العزيز" هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني".

وتحدث نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل، قائلا: "والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم".

وتابع: "في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفي فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني".

وتأثر صوت الفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن هذا المشهد قائلاً: "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".

ويظهر في هذا المشهد عمر الشريف مجسدا شخصية عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وهو يحتضر مرددا الأية الكريمة من سورة القصص: "تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين.. صدق الله العظيم".