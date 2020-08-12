لطيفة التونسية توجه نداء إلى أهل بيروت

وجهت المطربة التونسية لطيفة نداء لأصحابها في لبنان طالبة المساعدة في معرفة المكان الذي يوجد فيه الممثل اللبناني القدير أنطوان كرباج للإطمئنان عليه.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، "نداء خاص لكل أصحابي الغاليين عليا في بيروت أرجووووووكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلي مكان حبيبي وأستاذي القيمة الكبيرة الفنان الكبير أنطوان كرباج يبعتلي للضرورة عايزة أطمن عليه، رجااااااااء خاص جدااااا".

نداء خاص لكل اصحابى الغاليين عليا فى بيروت ارجووووووكم ليا طلب خاص لو حد يقدر يعرفلى مكان حبيبي واستاذى القيمه الكبيره الفنان الكبير انطوان كرباج يبعثلى للضروره عايزه اطمن عليه ،رجااااااااء خاص جدااااا 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) August 12, 2020

ونقل موقع "الفن"، عن مصادر له في وقت سابق، إنه بعد التضرر الذي تعرضت له الأبنية والناس أيضا في انفجار مرفأ بيروت حاولنا الإطمئنان على كرباج وعلمنا أنه بصحة جيدة ولم يتعرض للأذى.

وأفادت المصادر بوجود الممثل اللبناني الكبير ​أنطوان كرباج​ في دار العجزة الخاص بمستشفى الروم في منطقة الأشرفية منذ فترة.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.