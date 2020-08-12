أكثر من 100 رفات... اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا

عثر فريق تنقيب يعمل منذ عام 2013 على سلسلة قبور غريبة "أرّقت" علماء الآثار والتاريخ بسبب غموضها وغرابة توزع المدافن فيها.

وتوجت فرق التنقيب عملها في شمال إسبانيا باكتشاف مقبرة تحوي على أكثر من 100 مدفن موزعة بطريقة غريبة، أطلق عليها اسم "Necropolis" وهو اسم مشتق من "مدينة الأموات" في اللغة اليونانية القديمة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، المقبرة الغريبة عبارة عن أكثر من 100 جثة مدفونة داخل قبور محكمة التصميم اكتشفت في قرية "غرانون" في منطقة لاروجا شمالي البلاد.

Por regla general, las #necrópolisvisigodas se situarían a no más de diez kilómetros a la redonda, y a no menos de medio kilómetro, de un poblamiento de la época, como pasa también en el caso de los #cementeriosromanos. pic.twitter.com/7fWJvuhAYz — Concha Andreu Rguez/❤️ (@ConchaAndreu) July 29, 2020

ونوه علماء الآثار إلى أن هذه الجثامين المدفونة تعود إلى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى، أو خلال فترة العصور الوسطى المبكرة.

Las obras de la autovía A-12 entre La Rioja y Burgos han puesto al descubierto una necrópolis visigoda.



Impresionantes las imágenes. pic.twitter.com/Q5509mv2Us — Juanjo Lara (@JuanjoLara01) August 4, 2020

ورصد الخبراء جثثا تعود للأطفال والبالغين في الحفر، مدفونة بطريقة جنائزية غريبة مع قرابين وممتلكات سابقة تخص المدفونين.

وقال عالم الآثار، لويس فيلانويفا، إنه في عام 2013 تم اكتشاف نحو 8 قبور فقط، لكن بعد تحديد المقبرة عثر خلال الشهر الأخير الماضي على نحو 103 قبور تحتوي بداخلها جثثا، مغطاة بالألواح الحجرية التي تم توثيقها قبل دراستها في المختبرات.