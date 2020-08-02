"مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل"... البيت الأبيض: كورونا يفتك بأمريكا

كشف خبراء في البيت الأبيض، اليوم الأحد، عن أن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من الإصابات لم ير مثلها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصاب فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، 4.6 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 155 ألفا.



وقال الخبراء، إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث "تنتشر العدوى بشكل غير عادي" في المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن.

وتواصل حالات الإصابة بفيروس كورونا تسجيل قفزات في بعض مناطق البلاد، ويحاول مسؤولو الصحة العامة العمل مع حكام الولايات لوضع خطط للمكافحة في كل ولاية.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس، "نمر بمرحلة جديدة... ما نشهده اليوم مختلف عن مارس وأبريل".

وأضافت إن العدوى "تنتشر بشكل غير عادي" في المناطق الريفية وأيضا في المناطق الحضرية.

وتابعت في حديث لقناة (سي.إن.إن) التلفزيونية، "إلى كل من يعيش في منطقة ريفية.. لست محصنا أو محميا من الفيروس"، وفقا لرويترز.

كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، انتقدت بيركس، اليوم الأحد، حيث قالت، "إنها لا تثق في ديبورا بيركس التي عينها البيت الأبيض في منصب منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فيروس كورونا، وربطت بينها وبين معلومات مضللة يرددها الرئيس دونالد ترامب عن الفيروس".

وردا على سؤال عما إذا كانت تثق في بيركس قالت بيلوسي لبرنامج (ذيس ويك) على قناة (إيه.بي.سي)، "أعتقد أن الرئيس يردد معلومات مضللة عن الفيروس وهو من عينها، ليس لدي ثقة، لا".