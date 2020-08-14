"أميرة فلسطينية"... والد بيلا حديد ينشر صورا لها بالحجاب

شارك رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية، محمد حديد، صورا لابنته عارضة الأزياء الشهيرة، بيلا حديد، وهي ترتدي الحجاب.

وعلق حديد على صور ابنته التي شاركها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأنها كـ"أميرة فلسطينية".

View this post on Instagram Palestinians Princess @bellahadid A post shared by Mohamedhadid. (@mohamedhadid) on Aug 14, 2020 at 12:03am PDT

يشار إلى أن بيلا حديد، انتقدت إدراة تطبيق "إنستغرام"، في شهر يوليو/ تموز، بعد حذفها منشور لها عن والدها ذي الأصل الفلسطيني، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عارضة الأزياء بيلا حديد (23 عامًا) نشرت عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، والتي يتابعها أكثر من 31 مليون مشترك، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، والتي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة "فخور لأني فلسطيني".

وردّت العارضة شقيقة عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد، عبر صفحتها على حذف إنستغرام لمنشورها، قائلة: "هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعا من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟".

وأعادت بيلا نشر صورة جواز السفر مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة: "يجب على الجميع أن يكتبوا مسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم بفخرهم دومًا بأماكن ميلادهم وأصولهم".

وحظيت بيلا بردود فعل مؤيدة وداعمة لموقفها ضد إنستغرام، فقد رأى العديد، أن ذكر مكان المولد لا يعتبر تحريضا على الكراهية بأي شكل.