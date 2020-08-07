كيف تضامنت سلمى حايك وجيجي حديد وكيم كارداشيان مع الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت

بعد الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، عبر العديد من النجوم العالميين عن دعمهم وتضامنهم مع لبنان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية، سلمى حايك، مقطعا مصورا للانفجارات عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يُظهر غيوما داكنة متبوعة بانفجار خلق سحابة بيضاء ضخمة تحيط بالمنطقة.

وكتبت حايك مع المقطع المصور: "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان المتضرر بالفعل". "قلبي المحطم متضامن مع جميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".

View this post on Instagram I 🖤 you Beirut #beirut #lebanon #tbt A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Aug 5, 2020 at 2:55pm PDT

وشاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، عبر حسابها على موقع "تويتر" رابط لليونسيف من أجل تقديم الدعم للمتضررين من انفجار بيروت.

Visit the link below to support @UNICEF’s immediate response to yesterday’s devastating explosion as well as continued aid for children and families in the ongoing economic and COVID-19 crisis in Lebanon. @unicefusa #ChildrenFirst 🇱🇧❤️

➔ https://t.co/Jp3yU8aiAD pic.twitter.com/rZgoXqraUM — Gigi Hadid (@GiGiHadid) August 5, 2020

وغردت المطربة الأمريكية، أريانا غراندي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "قلبي وقوتي وعزائي مع لبنان ولكل من تضرر بهذه المأساة".

my heart, strength and condolences are with Lebanon and everyone affected by this tragedy.

please support / donate if you’re able to, i will be doing so too. https://t.co/8ACJFzxl69 — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 4, 2020

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، صورة لشجرة أرز لبنان عبر حسابها على موقع "تويتر"، وتطلب فيها من معجبيها الدعاء لبيروت.

وشاركت عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل، صورا قديمة لها من داخل بيروت، وكتبت معها: "أفكاري ودعواتي وحبي لأهل لبنان وعائلاتهم".

بينما أعادت نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا، نشر مقال على موقع "بي بي سي" عن انفجار بيروت عبر حسابها على موقع "تويتر"، ووصفت الحادث بأنه "مروع" و"مدمر للغاية".

This is awful. Absolutely devastating. Sending all my love and prayers to everyone affected by this tragedy. #Beirut 🙏🏽 https://t.co/xNVA3KLWRC — PRIYANKA (@priyankachopra) August 4, 2020

ونشرت الممثلة الأمريكية الكوميدية، إيمي شومر، صورة تقول "أحب بيروت"، كما أرسل المطرب ريكي مارتن أفكاره وصلواته إلى بيروت أيضا.

View this post on Instagram #beirut A post shared by @ amyschumer on Aug 4, 2020 at 7:51pm PDT

Beirut, my thoughts and prayers are with you. 🙏🏼 — Ricky Martin (@ricky_martin) August 4, 2020

​أفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الخميس، عن تقديم الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل كلوني مبلغ 100 ألف دولار لجمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع اللبنانيين لمواجهة آثار الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.