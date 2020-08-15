98% من الموظفين السعوديين يستخدمون مواقع التواصل

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المشتغلين من الشباب السعودي في سوق العمل بلغ 47% من إجمالي المشتغلين السعوديين بنهاية 2019، وعددهم 1.489.520 مشتغلا.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أظهر التقرير أن 98.8% من الذكور و97.6% من الإناث يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف 34.8% من الإناث و36.8% من الذكور أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كان له أثر على حياتهم الفعلية، فيما أكد 14.5% من الذكور و15% من الإناث أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتهم في زيادة مهاراتهم في التواصل مع الآخرين.

وفيما يخص جائحة فيروس كورونا، خلص التقرير إلى أنه في الربع الثاني من عام 2020 أصيب في السعودية 36.909 شباب وشابات بفايروس كورونا، ما يمثل 43.3% من إجمالي المصابين في المملكة لنفس الفترة، تعافى منهم 22.205، وتوفي 16.

وأظهرت الأرقام بداية الارتفاع الملحوظ في الإصابات بين الشباب من نهاية مايو/أيار لتصل إلى أعلى مستوياتها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران، إذ بلغت أعداد المصابين 7.532 مصابا، وتزامن ذلك مع بدء تطبيق المرحلة الثانية لعودة الحياة لطبيعتها، الذي شمل رفع منع التجول ورفع تعليق السفر الداخلي والتنقل بين المدن والعودة الجزئية لممارسة الأعمال.

وفي السياق ذاته، شكل المتطوعون الشباب في منصة التطوع الصحي في جائحة كورونا ما نسبته 74.7% من إجمالي المتطوعين في المنصة، إذ بلغ عددهم 63.507 متطوعين.