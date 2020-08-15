تشاك نوريس يهدد رئيس بيلاروسيا.. فيديو

وأطلق نوريس على لوكاشينكو اسم "ساشا صفر في المئة" و"سيد صرصور"، أضاف، "أنا عندما أقطع البصل، هو يبكي. لذا إذا لم تتوقف عن فعل ما تفعله الآن، فسوف آتي إلى أحد مساكنك وأجعلك تبكي".

وذكرت وسائل الإعلام أن مقطع الفيديو تم تسجيله عن طريق منصة "كاميو"، حيث يمكنك طلب مقاطع فيديو متنوعة من المشاهير مقابل رسوم معينة.

وتستمر الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو في 9 أغسطس/آب الجاري، بنسبة 80%.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا، إيفان نوسكيفيتش، أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.