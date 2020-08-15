تحذير من ميل غيبسون لشركة تنتج العسل في تشيلي

حذر النجم الأمريكي، ميل غيبسون، شركة تنتج العسل في تشيلي من استخدام اسمه وصورته على منتجاتها، وذلك عن طريق فريقه القانوني.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أن الفريق القانوني لبطل فيلم "القلب الشجاع" الشهير أرسل إنذارا إلى الشركة الناشئة لوقف استخدام اسمه موكلهم وصورته.

واستخدمت يوهانا أغوروتو، من تشيلي، صورة غيبسون، ووضعت اسمه بطريقة مخادعة على أحد منتجاتها من العسل، معتقدة أنها أفضل وسيلة لتسويق المنتج تحت اسم: ميل، وتعني بالإسبانية "عسل" غيبسون.

Mel Gibson (worth an estimated $425mn) is going after a small Chilean honey producer called @Miel_Gibson_ for the use of his photo on their jars. Probably got bored of going after gays, jews and black people. pic.twitter.com/KMKXVndLTf — Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) August 13, 2020

​وتلقت مديرة الشركة تهديدات من محامي النجم الأمريكي لوقف تسويق منتجها باستغلال اسمه وصورته، واعترفت يوهانا بالموقف على حسابها على موقع تويتر.

وهدد الإنذار باتخاذ إجراء قانوني ضد أغورتو، إذا فشلت في سحب منتجها الذي يحمل صورة النجم.

قال المحامي لي بريشين، الذي أصدر مكتبه الإنذار للوكالة، "تحتاج إلى الحصول على إذن لاستخدام أو نسخ صورة من فيلم مملوك لشركة قامت بإنتاج وإخراج الفيلم".

وأضاف "هذه الإجراءات لا تهدف إلى منع أي شخص من الحصول على دخل أو إنشاء شركة، ولكن هناك قنوات مناسبة يجب العمل من خلالها للاتصال والحصول على التراخيص والموافقة على هذا الاستخدام".