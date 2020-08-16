رغم ذكاء الجاني.. الإمارات تمنع وصول كمية من المخدرات لأوروبا

وجهت النيابة العامة في دبي اتهاما لشاب أفريقي بمحاولة تصدير مواد مخدرة إلى إحدى الدول الأوروبية، عبر إخفائها بطريقة ذكية داخل دمى بلاستيكية.

وبحسب صحيفة "البيان"، أوضحت النيابة العامة أن كمية المخدرات المضبوطة بلغت نحو 3 كيلوغرام و161 غراما من مادة الـ"ميثامفيتامين".

وأشارت النيابة إلى أن المتهم توجه إلى مركز لشحن الألعاب إلى دولة أوروبية، وأبلغ الموظف بأوزان الصناديق الخاصة به، إلا أن الأخير لاحظ وجود اختلاف في بعض أوزانها، ففتح إحداها ليعثر على المواد المخدرة.

وأكدت النيابة أن شركة الشحن استدعت الشرطة فحضرت إلى المكان، وفتشت الشحنة لتعثر على 10 لعب تحتوي على الكمية المذكورة من المواد المخدرة

وتم التواصل مع الشاب من قبل الموظف واستدراجه وإلقاء القبض عليه.