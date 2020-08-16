في ثوان معدودة... لص يسرق سيارة سعودي بطريقة عجيبة... فيديو

كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام لص بسرقة سيارة مواطن سعودي بجدة في لمح البصر.

وكانت كاميرات المراقبة وثقت لحظة سرقة سيارة في وضع التشغيل بسوق الصواريخ بجدة.

وكشف مقطع الفيديو عن الواقعة، حيث ترك قائد المركبة سيارته وترجل منها لشراء شئ من أحد البائعين.

جدة احتمال سوق الصواريخ سرقة سيارة في وضح النهار مليون مره قلنا طفي السيارة والحرارة وسيارتك معاك اهم من المكيف بارد مع الحرامي pic.twitter.com/q3NHtdl3Cv — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) August 16, 2020

وفي هذه اللحظة استغل اللص انشغال صاحب المركبة مع البائع، والذي ترك سيارته في وضع التشغيل، حيث قام بالوقوف بسيارة أخري يقودها شريكه في السرقة، حيث نزل منها بهدوء، وقام بسرقتها في لمح البصر.

والغريب والمدهش بالأمر أن مالك السيارة لم يشعر بحركة المركبة رغم وقوفه بجانبها.

#مدرستي نصيحه لا تترك السياره في وضع التشغيل او المفتاح على السيارة عند نزولك منها مهما كنت قريباً ..شاهدوا المقطع سرقة سياره بمدينة #جدة بالقرب من صاحبها 👇 pic.twitter.com/ZQalWrcEKV — as.almahrzi (@asalmahrzi) August 16, 2020

وعلق أحد النشطاء بـ "تويتر"على الواقعة، قائلا "مليون مرة قلنا طفي السيارة والحرارة وسيارتك معاك أهم من المكيف بارد مع الحرامي".

وقال آخر "نصيحة لا تترك السيارة في وضع التشغيل أو المفتاح في السيارة عند نزولك منها مهما كنت قريبا".