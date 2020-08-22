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    الفنانة المصرية هالة صدقي

    هالة صدقي ترد على تشكيك طليقها في نسب طفليها

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
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    ردت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على إصرار طليقها، المحامي سامح سامي، على إنكار نسب طفليها التوأم.

    وقال في مقطع مصور له بحسب صحيفة "المصري اليوم" أنه حصل مؤخرا على تأكيد أن هالة صدقي ليست أم أبنائه، وأشار إلى أنها استعانت ببويضات امرأة أخرى دون الرجوع إليه، مشيرا إلى أنها حصلت على حكم لصالحها في قضية النفقة بعد استعانتها باثنين من الشهود الزور.

    الممثلة المصرية أمينة خليل
    © AFP 2020 / AMMAR ABD RABBO
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    واستنجد سامح سامي بالنائب العام المصرية لشعوره بالقهر من تلك المفاجأة، وطالب طليقته هالة صدقي بإجراء تحليل حمض نووي لإثبات نسب أبنائهما، كما طالب بإجراء بصمة الصوت لها على الفيديو الشهير الذي كانت تسب فيه زملاءها بعد أن اتهمته بأنه من لفقه لها.

    كما وجه طليق هالة صدقي اتهاما لها بالاستيلاء على جميع ممتلكاته بموجب توكيل عام رسمي كان حرره لها في عام 2012، والاستيلاء على قطعة أرض بقيمة 8 ملايين جنيه، إلى جانب أرصدته بالبنوك، لافتا إلى أنه نجح في إلغاء التوكيل وإعادة الأرض.

    ودافعت هالة صدقي عن نفسها من اتهامات طليقها لها قائلة: "عندما يتخلى أب عن زوجته وأولاده ويشهّر بهم بعد ما يسرق أرضهم ويلقي بهم بسبب طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفي النهاية لكي يهرب من حكم الحبس الخاص بالنفقة ينكر نسبهم وفي النهاية يرفض الطلاق، منتظر الثمن".

    وتابعت صدقي مشيرة إلى أنه تم عمل بلاغ ضد الموقع الإلكتروني الذي شهّر بها وبأبنائها، كما أنها تقدمت بلاغ ضد طليقها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده لسرد وقائع ليس لها أي صحة، ولمجرد التشهير والضغط عليها.

    واعتذرت هالة صدقي من جمهورها ومتابعيها لإقحامهم في أمور شخصية ليس مجالها وسائل الإعلام، ولكن كان يجب عليها التوضيح بعد أن ظلت صامتة لمدة 5 سنوات.

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    مشاهير, منوعات, فنانة مصرية, مصر
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