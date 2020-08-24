مسلسل "مدرسة الحب" يتصدر ترند غوغل... ما علاقة تامر حسني

تصدر المسلسل التلفزيوني "مدرسة الحب" قائمة أكثر الموضوعات المتداولة بين مستخدمي محرك البحث "غوغل" في مصر، اليوم الاثنين.

ولم يشغل المسلسل اهتمام المصريين بسبب بدء عرض موسمه الثالث، بقدر إعجابهم بأغنية تتر مقدمته، التي كانت بصوت المطرب المصري، تامر حسني.

وطرح تامر حسني أغنية تتر "مدرسة الحب" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل اسم "لينا حياة بعدين"، والتي اجتازت 200 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في أقل من 24 ساعة على عرضها.

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع موسيقي هيثم راضي.

وأشاد الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمضمون أغنية "لينا حياة بعدين"، وبحسها الفني العالي الزاخم بالرومانسية والعواطف الجياشة، كما تداولوا أجزاء من كلماتها، ومنها: "يا فراق.. أرجوك ريحني بموت وياك.. يا فراق.. اشمعنى حبيبي أخدته معاك.. قولي نهايتك فين علشان استنى حبيبي هناك.. مدرسة الحب".

يا فراق ارجوك ريحينى بموت وياك , أشمعنا حبيبى اخدته معاك ... قولى نهايتك فين علشان استنى حبيبى هناك #تامر_حسني #مدرسة_الحب الشاعر #احمد_المالكى 👏👏👏



#لينا_حياه_بعدين #انت_ويونس_والصبحاويه — Mohamed Hakim (@Melhakim31) August 24, 2020

كما تصدرت أغنية "لينا حياة بعدين" لتامر حسني قائمة أكثر الأغنيات المتداولة على موقع "يوتيوب".

والموسم الثالث من مسلسل "مدرسة الحب" من بطولة الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، والممثل التركي، مراد يلدريم، ومي سليم، ولقاء سويدان، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة، ومن إنتاج الفنانة السورية، جومانا مراد التي تشارك في بطولته أيضا.