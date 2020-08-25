حسين الجسمي يحتفل ببلوغه 41 عاما بصورة نادرة

احتفل المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ41، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتلك المناسبة، شارك الجسمي جمهوره صورة نادرة له من مرحلة الطفولة، وكتب معها: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمد لله على كل نعمه واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 🤍

والحمدلله على كل نعمه 🤲🏻

واثق الخطوة بمحبّتكم♥️

وشامخ باحترامكم pic.twitter.com/aCfMjoAVCx — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 24, 2020

​ويأتي احتفال حسين الجسمي بعيد ميلاده بالتزامن مع احتفاله هذه الأيام بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث أغانيه باللهجة المصرية، "بالبنط العريض".

وتجاوزت الأغنية 15 مليون مشاهدة بعد أن طرحها الجسمي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات في 15 أغسطس/ آب الجاري.

والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان: حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما.

وأثنى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفنانين عرب على إيقاعات الأغنية وكلماتها الخفيفة، كما شاركت بعض الفنانات مقاطع مصورة لهن وهن يرقصن على أنغامها، مثل رانيا يوسف وسوسن بدر.

View this post on Instagram حبيتها أوي 😍 @7sainaljassmi A post shared by Sawsan Badr / سوسن بدر (@sawsanbadrofficial) on Aug 23, 2020 at 10:30am PDT

وكان حسين الجسمي تعرض لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والتي اتُهم فيها بأنه "فأل سوء" على لبنان، نظرا لأنه غنى في حفله الذي أقيم في "دبي أوبرا" أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، كما غرد قبل يومين من حادث انفجار مرفأ بيروت عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "بحبك يا لبنان لتخلص الدني".