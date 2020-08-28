مسلسل للراحل فاروق الفيشاوي يعرض لأول مرة

بدأت شبكة "أو إس إن" المشفرة عرض واحد من أواخر الأعمال الفنية للفنان المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، عبر شاشتها.

وعرضت "أو إس إن" الموسم الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، الذي شارك الفيشاوي في بطولته قبل وفاته، ويتكون من مجموعة قصص منفردة مكونة من 5 حلقات.

ويشارك فاروق الفيشاوي في إحدى قصص المسلسل، الذي يجمع لأول مرة نجوم الدراما التركية والعربية، ومن أبرزهم مراد يلدريم.

كما يشارك في بطولة المسلسل من الفنانين العرب، أمير كرارة، وخالد الصاوي، ومي سليم، ولقاء سويدان، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة، ومن إنتاج الفنانة السورية، جومانا مراد التي تشارك في بطولته أيضا.

وقام بغناء تتر بداية الموسم الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، الفنان المصري، تامر حسني، بأغنية "لينا حياة بعدين" التي اعتذر لجمهوره عنها بعد مرور يوم واحد من طرحه لها عبر قناته على "يوتيوب".

وتوفي فاروق الفيشاوي، في شهر يوليو/تموز 2019، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، رحل الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن دخل في غيبوبة.