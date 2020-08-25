تامر حسني يعتذر من جمهوره بسبب إحدى أغانيه

اعتذر المطرب المصري، تامر حسني، اليوم الثلاثاء، من جمهوره، بعد طرحه لأحدث أغنياته "لينا حياة بعدين"، رغم أنها حققت نجاحا كبيرا منذ أن طرحها.

وجاء اعتذار تامر حسني لجمهوره بعدما سببت الأغنية ألما في مشاعر بعض مستمعيها، وكتب لهم عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أنا آسف لو أغنية "لينا حياة بعدين" طرحت في وقت هناك ناس افترقوا عن بعضهم البعض.. أرى كمية وألم وجراح في التعليقات غير طبيعية".

ووعد المطرب المصري جمهوره المتأثر بالأغنية بأنه سيعوضهم خلال الفترة القادمة بأغنية أجوائها مفرحة.

وأغنية "لينا حياة بعدين" هي تتر مقدمة الموسم الثالث من مسلسل "مدرسة الحب" المعروض حاليا على الشاشات.

واجتازت الأغنية 200 ألف مشاهدة عبر قناة تامر حسني الرسمية على موقع "يوتيوب"، في أقل من 24 ساعة على عرضها.

والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع موسيقي هيثم راضي.

كما تصدرت أغنية "لينا حياة بعدين" لتامر حسني قائمة أكثر الأغنيات المتداولة على موقع "يوتيوب".

والموسم الثالث من مسلسل "مدرسة الحب" من بطولة الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، والممثل التركي، مراد يلدريم، ومي سليم، ولقاء سويدان، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة، ومن إنتاج الفنانة السورية، جومانا مراد التي تشارك في بطولته أيضا.