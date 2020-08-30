"هدية غير متوقعة" من أبو هشيمة إلى ياسمين صبري تثير ضجة على مواقع التواصل

ووفقا للوثيقة المتداولة، والتي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن السيارة رولز رويس "كابروليه" باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه.

— بوابة فيتو (@Vetogate) August 29, 2020

— Eid ahmed (@Eidahme38755950) August 29, 2020

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.