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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن

    © Photo / zuzyusa
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    توجد علاجات عديدة لفقدان الوزن في كل مكان، معظمها يدعي إمكانية فقدان الوزن بسرعة هائلة، لكن وسط كل ذلك يتم ترويج عدد كبير من الأكاذيب التي ليس لها صلة بالواقع.

    ويقدم موقع "تايمز نيوز ناو" عدد من أبرز الأساطير المرتبطة بفقدان الوزن والحقائق حول كل منها.

    وجاءت تلك الأكاذيب على النحو التالي:

    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
    © Photo / Pixabay/ jarmoluk
    بذور مستخدمة منذ حضارة الأزتك يمكنها إنقاص الوزن بسرعة مذهلة

    1- تجويع نفسك هو أفضل طريقة لفقدان الوزن

    الحقيقة: يمكن أن يؤدي تقليل عدد السعرات الحرارية إلى توقف أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن.

    إذا قمت بتقليل كمية السعرات الحرارية اليومية بشكل كبير، ينتقل جسمك إلى وضع توفير الطاقة لتحسين البقاء على قيد الحياة. يؤدي الجوع أيضًا إلى تغييرات مزمنة في التمثيل الغذائي، لأنه يتسبب في انخفاض كتلة العضلات الهزيلة، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الأيض أثناء الراحة.

    باختصار، قد تفقد الوزن بسرعة لفترة قصيرة، لكن ذلك يأتي على حساب كتلة عضلاتك بينما قد تظل مخازن الدهون كما هي. وبمجرد اتباع نظامك الغذائي المعتاد، قد يرتد الوزن سريعًا بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي.

    2- يجب التخلص من الكربوهيدرات من النظام الغذائي لإنقاص الوزن

    الحقيقة: تعمل "القاعدة الذهبية" المضللة للعديد من استراتيجيات النظام الغذائي على قطع الكربوهيدرات من النظام الغذائي.

    لا توجد الكربوهيدرات في الحبوب فحسب، بل إنها موجودة عمليًا في كل مكان بما في ذلك الفواكه أو الخضروات أو المكسرات أو البذور.

    الكربوهيدرات التي يجب أن تتخلص منها من نظامك الغذائي هي تلك المكررة المصنوعة من الدقيق متعدد الأغراض مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمخبوزات المعبأة.

    السكريات البسيطة الموجودة في الحبوب المعبأة أو عصائر الفاكهة هي أيضًا مثال على الكربوهيدرات السيئة، التي يجب قطعها عن النظام الغذائي لتحقيق فقدان الوزن.

    لكن الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات لا توفر طاقة مستدامة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مغذيات مفيدة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن لمساعدتك على إدارة وزنك بشكل أفضل.

    3- ممارسة الرياضة أفضل من النظام الغذائي لفقدان الوزن

    الحقيقة: تذكر دائمًا أنه لا يمكنك أبدًا تجاوز نظام غذائي سيء. تسير التمارين الرياضية والتغذية الجيدة جنبًا إلى جنب للتحكم في وزنك.

    قد يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لخفض السعرات الحرارية الزائدة، بينما قد يستغرق الأمر ساعات لحرقها.

    يجب أن يشتمل الروتين الصحي الشامل على الأكل المتوازن والنشاط البدني الأمثل.

    عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن ما تأكله ومقدار حركتك مهم أكثر من أي شيء آخر.

    مجرد ممارسة الرياضة بمفردك يمكن أن يزيد من شهيتك، وقد تغريك بتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

    التوازن بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية هو مفتاح خسارة الوزن.

    4- هناك طرق مختصرة لفقدان الوزن

    الحقيقة: لا تحدث زيادة الوزن بين عشية وضحاها، لذا فإن فقدانها سيكون تدريجيًا وليس قصيرًا.

    إن الطرق المختصرة لفقدان الوزن مثل الجوع، أو قطع مجموعة غذائية مهمة، أو الصيام غير السليم أو الوجبات الغذائية السائلة يمكن أن يعيق فقط أهداف إنقاص الوزن على المدى الطويل.

    فقدان الوزن ليس علمًا صارخًا، ولكنه يحتاج إلى توجيه مناسب لك لبدء ذلك.

    ومع ذلك، هناك بعض العوامل الرئيسية مثل التحكم في الحصص الغذائية، وممارسة الرياضة، وتحقيق التوازن بين المغذيات الدقيقة والكبيرة، والنوم جيدًا، وإدارة الإجهاد، ومنظور إيجابي شامل تجاه فقدان الوزن نفسه.

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    الكلمات الدلالية:
    نظام غذائي, فقدان الوزن, طرق إنقاص الوزن, إنقاص الوزن
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