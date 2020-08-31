"هذا ما خرجتم به بعد انفجار بيروت؟"... إليسا تعلق على تكليف أديب بتشكيل الحكومة

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على تكليف السفير، مصطفى أديب، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الاثنين.

وغردت قائلة: "كل التحية والتقدير لـمحطة "إم تي في اللبنانية" التي منعوها من تغطية مسرحية الدجل السياسي. العهد الذي لا بيقبل الانتقاد ليس عهدا ولا يستحق أن يحكم ويكون موجود، قد يكون الحق على المحطة من الأساس أنها منحت صوت للسيد ميشال عون عندما كان منفي، عيب عليكم".

كل التحية والتقدير للـ mtv يللي منعوها تغطي مسرحية الدجل السياسي. العهد اللي ما بيقبل الانتقاد منو عهد ولا بيستاهل يحكم وسكون موجود. يمكن الحق عالمحطة من الأساس إنها عطيت صوت للسيد عون لما كان منفي. عيب عليكن@mtvlebanon — Elissa (@elissakh) August 31, 2020

وتابعت إليسا مستنكرة: "هل هذا ما خرجتم به من بعد زلزال 4 أغسطس/ آب؟ تأتي كلمة السر، يعطوكم اسم رئيس حكومة وتذهبوا تعملوا مسرحية لكي تسموّه؟ عيب عليكم أن تكونوا بالحكم وعيب علينا أن نظل راضيين! والمعترضين أول ناس هربوا يدعموه بمعزل إذا جيد أو لأ، تحية لنواب القوات وأسامة سعد ومخزومي وغيرهم الذين ما قبلوا يركبوا الموجة".

هيدا اللي طلع معكن من بعد زلزال ٤ آب؟

بتجي كلمة السر، بيعطوكن اسم رئيس حكومة وبتروحو بتعملو مسرحية تا تسموه؟ عيب عليكن تكونو بالحكم وعيب علينا نضل راضيين! واللي معترضين أول ناس ركضو يدعموه. بمعزل إذا منيح أو لأ، تحية لنواب القوات وأسامة سعد ومخزومي وغيرن اللي ما قبلو يركبو الموجة — Elissa (@elissakh) August 31, 2020

​وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون استدعى السفير مصطفى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وكلف الرئيس عون السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب في البرلمان.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، إن تشكيل الحكومة سيكون بفترة قياسية، مؤكدا أنه "لا وقت للكلام والوعود والتمنيات بل الوقت للعمل بالتعاون مع الجميع".

وأكد أديب، في كلمة مقتضبة، بعد تكليفه من رئيس الجمهورية ميشال عون، ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت والبدء بالإصلاحات، منبها إلى أن لبنان يمر بظروف عصيبة، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وتابع: "الفرصة ضيقة لكنني قبلت هذه المهمة لأن كل القوى السياسية تدرك ذلك"، لافتا إلى أن "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات بسرعة".

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم.

خلف الانفجار نحو 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.