تغير كبير في شكلها.... انتقادات تطال الفنانة أديل بعد نشرها صورة تظهر خسارة الكثير من وزنها

تعرضت الفنانة العالمية أديل لحملة انتقاد واسعة بعد قيامها بنشر صورة تظهر خسارة الكثير من وزنها على صفحتها الرسمية في "إنستغرام".

ونشرت أديل صورة تظهر خسارتها الكثير من وزنها ومع تغيير كبير في شكلها ما أثار حفيظة الكثير من النقاد والمتابعين والمعجبين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجه الكثيرون انتقادات لاذعة لأديل بعد نشرها الصورة، حيث اعتبر البعض أن الفنانة "تم الاستيلاء عليها ثقافيا" من خلال تغيير مظهرها السابق البسيط بمظهر جديد يتماشى مع الموديلات العصرية.

View this post on Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 A post shared by Adele (@adele) on Aug 30, 2020 at 3:17pm PDT

ونشرت المطربة صورة تظهر فيها في حديقة منزلها الذي تبلغ تكلفته حوالي 9.5 مليون دولار في بيفرلي هيلز، ارتدت فيها ثياب السباحة مع عقد غريبة في شعرها ما أثار حفيظة النقاد.

وادعى البعض أن المغنية العالمية كانت تستفيد من ثقافة السود، من خلال أسلوبها الرياضي وقصة شعرها بالإضافة إلى ألوان ثيابها.

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن أديل مدعين أن الصورة لم تكن سيئة إنما هي فقط للتعبير عن سعادتها بخسارة الكثير من وزنها.

وكتبت أديل على صورتها في صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تعليقا على الصورة: "سعيدة جدا بما سيكون عليه كرنفال (نوتنج هيل)، حبيبتي لندن".