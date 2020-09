بسبب صورته على البحر... شريف منير يهدد المتنمرين

View this post on Instagram

آدي يا سيدي الفنانين .. عايشين في الفتّه .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس في الحَرررر و القرف .. حرام عليكم .. حِسّوا بالناس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين .