معبد بوذي مصمم من الخشب ارتفاعه 67 مترا... فيديو

يعد معبد "باغودا فوغونغ" البوذي واحدا من المعالم التاريخية الذي يقع في منطقة "يانغ" بمقاطعة شانشي الصينية.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو يرصد التصميم المعماري الفريد لمعبد "باغودا"، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1056، حيث كان أطول مبنى خشبي في العالم في ذلك الحين.

Sakyamuni Pagoda of Fogong Temple, a 67-m-high wooden tower completely built of timber in Yingxian County, north China’s Shanxi province, is the only extant large wooden pagoda in China and also the tallest among ancient wooden buildings of the world. pic.twitter.com/YyffqT8OUZ — People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2020

وتقول الصحيفة إن هذا المعبد مصمم من الأخشاب بصورة كاملة، مشيرة إلى أنه أصبح رمزا للحضارة المعمارية لمنطقة شرق آسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن طول المبنى يصل إلى 67 مترا، وأن فكرة بنائه جاءت مع البوذيين من الهند، حيث يضعون فيه تماثيلهم الدينية.