بعد "أجمل هدية من حاكم دبي"... محمد رمضان ينال تكريما من "يوتيوب"

حاز الفنان المصري، محمد رمضان، على تكريم من موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، اليوم الجمعة، بعد تحقيقه سبقا جديدا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك محمود رمضان، شقيق الفنان ومدير أعماله، صورة له وهو يحمل درع "يوتيوب" الماسي، بعد وصول عدد مشتركي قناة محمد رمضان على الموقع إلى 10 ملايين مشترك.

وأرفق شقيق محمد رمضان تعليقا بالصورة قال فيه: "أول صورة مع الدرع الماسي.. مبروك يا حبيبي.. ومزيد من النجاحات إن شاء الله".

وكان النجم محمد رمضان احتفل بحصوله على الدرع الماسى من "يوتيوب"، بعد وصوله لـ10 ملايين مشترك على قناته، في شهر يونيو/ حزيران.

وشارك رمضان وقتها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أغنيته الشهيرة "نمبر وان"، وعلق عليها: "الحمد لله أول ممثل ومُغنى مصرى يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسى من يوتيوب".

ويأتي تكريم يوتيوب لمحمد رمضان بعد حصول الأخير على "الإقامة الذهبية" في إمارة دبي الخليجية، والتي وصفها بأنها "أجمل هدية من حاكم دبي" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتخول "الإقامة الذهبية" صاحبها الإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.