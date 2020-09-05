هدية إماراتية.. محمد رمضان يحصل على هاتف من الذهب الخالص

يتواجد الفنان المصري محمد رمضان في دولة الإمارات العربية من أجل التحضير لعمل جديد، ليرسل له العديد من محبيه بعض الهدايا.

ونشر الفنان المصري عبر خاصية القصص المصورة بتطبيق إنستغرام آخر هدية وصلت له من معجب يدعي خليفة، وهي عبارة عن هاتف محمول من الذهب الخالص ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان.

وعلق رمضان على الهدية "شكرا صديقي خليفة".

ويعمل رمضان على تصوير كليب "يا حبيبي"، والذي يجمعه بالمغني العالمي ميتر جيمس.

وحصل رمضان منذ أيام على "الإقامة الذهبية" في إمارة دبي، والتي وصفها بأنها "أجمل هدية من حاكم دبي" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتخول "الإقامة الذهبية" صاحبها الإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.

يذكر أن محمد رمضان أعلن يخوض الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي.