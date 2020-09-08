"آبل" تكشف موعد "الحدث الأهم"... وهذا جديد أجهزة "آيفون"

حددت شركة " آبل"، اليوم الثلاثاء، موعد المؤتمر السنوي –سيعقد عبر الإنترنت فقط- لهذا العام، والذي تقرر أن يكون في 15 سبتمبر/ أيلول، حيث سيتم الكشف عن منتجات جديدة لا سيما الإصدار الأحدث من "آيفون".

من المتوقع أن تعلن شركة "آبل" عن أربعة أجهزة جديدة من طراز "آيفون" هذا العام، بما في ذلك طرازي "آيفون 12" عاديين وطرازين "آيفون 12 برو" بتصميمات جديدة تتضمن حواف أكثر حدة عند الزوايا، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

وقال المحلل في شركة "تي إف إنترناشونال سيكيورتيز" مينغ- تشي كو، إن أحد التصيميات -التي ستكشف عنها "آبل" في حدثها السنوي الأهم- سيشبه "آيفون 4" الصادر عام 2010.

وتشمل التصميمات شاشة بحجم 5.4 بوصة، واثنتان بحجم 6.1 بوصة ، ونموذج كبير بشاشة مقاس 6.7 بوصة، ولن تشمل الجوالات مخارج لتشغيل السماعات أو الشاحن.

قالت "بلومبيرغ" في أبريل/ نيسان، إن طرازات "آيفون برو 12" ستحتوي على ثلاث كاميرات ومستشعر ثلاثي الأبعاد جديد يساعد في تطبيقات الواقع المعزز. تم إطلاق هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات "أيباد برو" في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لكو، فإن طرازات "آيفون" الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي الطرز ستدعم أيضًا النطاق الأسرع والمحدود "إم إم ويف 5 جي".