في الكويت ورميا بالرصاص... حاول شقيقها الأكبر قتلها فماتت على يد الأصغر داخل العناية المركزة

قتلت مواطنة كويتية على يد شقيقها الأصغر بطلقات نارية داخل وحدة العناية المركزة، لتثير غضبا كبيرا في الأوساط الكويتية .

وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، تعجب الكثيرون من كيفية دخول شخص مسلح لقسم العناية المركزة رغم الحراسة والوصول إلى شقيقته والإجهاز عليها بعد تعرضها لمحاولة قتل من شقيقها الآخر.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا من إدارة المستشفى بحدوث إطلاق نار في غرفة العناية المركزة، وأن الحادث أسفر عن وفاة مريضة في العقد الثالث من العمر.

وذكر المصدر أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتبين لهم أن المجني عليها كانت تعرضت لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين بالقرب من منزلها في منطقة سلوى، موضحا أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط مطلق النار.

وأضاف أن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وأكمل الجريمة ولاذ بالفرار، لافتا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الجاني من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وجار البحث عنه.