تسجيل
16:27 GMT10 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المطربة اللبنانية إليسا

    إليسا وهيفاء ترصدان "سواد السماء" والخوف يتملكهما... فيديو

    © AFP 2020 / MOHAMMED MAHJOUB
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104335/29/1043352991_0:550:1511:1400_1200x675_80_0_0_19ad7731a9cca41f4f1281c56550af83.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009101046506533-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تفاعل عدد من فنانات لبنان مع الحريق الذي وقع، اليوم الخميس، في مرفأ بيروت، وذلك بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

    وشاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، مقطعا مصورا من داخل المكان الذي كانت توجد فيه لحظة وقوع حريق بيروت، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ويرصد سواد السماء بفعل دخان الحريق، وغردت معه: "والله إن هذا لكثير، الآن من مكاني".

    كما شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مقطعا مصورا من الحادث، وكتبت معه: "حريق كبير بمرفأ بيروت وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تحدث".

    ​غردت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متسائلة عن سبب نشوب الحادث، عبر حسابها على موقع "تويتر": "شو معقول يكون سبب الحريق اليوم، الشجر أو الخضار ؟؟؟ ما المرفأ رماد وركام، شو معقول يكون السبب، تعبنا خوف ورعب وهرب!! مطلوب إخلاء المناطق المجاورة وقطع الطريق.. يا رب رحمتك".

    ​شارك الفنان، راغب علامة مقطعا مصورا من حريق مرفأ بيروت الجديد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وغرد معه غاضبا: "حريق جديد في ما تبقى من مرفأ بيروت. !!الأكثرية الساحقة ف من يعملون في المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف. وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟ من افتعل الحريق يستحق الحرق".

    ​كما شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، غاضبة مقطعا مصورا من الحادث الجديد عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت منتقدة المسؤولين: "يعني كل يوم ندعي عليهم ومازالوا بألف خير؟ ويطلعولنا مبتسمين على الشاشات، هل هؤلاء بشر؟ كل يوم في مصيبة؟ ودائما لا نعرف ماذا حدث!!! لقد يأستمونا وهجرتونا وسرقتونا وقتلتونا، عايشين بحزن وخوف دائم شو بعد بدكن انتو شو؟".

    ​وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

    وطلب الجيش اللبناني عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وبمحيطه لأن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.

    اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020
    © REUTERS / STRINGER
    اندلاع حريق كبير في "مرفأ بيروت"... فيديو
    وأكد الجيش اللبناني أن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده"، مشيرا إلى انسحاب فوج الإطفاء بسبب انفجارات صغيرة تحصل مكان الحريق في المرفأ.

    وقال الأمين العام للصليب الأحمر "​جورج كتانة​"، إن "الحريق نشب في كميات من الخردوات، وليس مفتعلاً، وليس هناك ما قد يؤدي إلى ​انفجار​"، مشيرا إلى أن "هناك حالة واحدة أصيبت بضيق تنفس، فليطمئن الجميع لأن الأمور تحت سيطرة ​قيادة الجيش​".

    وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقل عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة بمرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".

    ووقع انفجار في الرابع من أغسطس/آب في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ في ظروف سيئة.

    انظر أيضا:

    اندلاع حريق كبير في "مرفأ بيروت"... فيديو
    النائب العام اللبناني يوجه بفتح تحقيق في أسباب الحريق الجديد في مرفأ بيروت
    "صبرك يا أيوب"... حملة ساخرة من ماكرون بعد حريق مرفأ بيروت
    ماكرون: فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة إلى لبنان بعد الحريق الذي نشب في مرفأ بيروت
    الدفاع المدني: لا يوجد خطر من تمدد حريق مرفأ بيروت
    الكلمات الدلالية:
    حريق, راغب علامة, إليسا, هيفاء وهبي, لبنان, بيروت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جسر بيدويل بار في مدينة أوروفيل على خلفية سماء برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020
    ولاية كاليفورنيا تدخل جحيما برتقاليا
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك