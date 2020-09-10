إليسا وهيفاء ترصدان "سواد السماء" والخوف يتملكهما... فيديو

تفاعل عدد من فنانات لبنان مع الحريق الذي وقع، اليوم الخميس، في مرفأ بيروت، وذلك بعد أكثر من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وشاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، مقطعا مصورا من داخل المكان الذي كانت توجد فيه لحظة وقوع حريق بيروت، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ويرصد سواد السماء بفعل دخان الحريق، وغردت معه: "والله إن هذا لكثير، الآن من مكاني".

Walla it s too much now from my place😥😥😥 pic.twitter.com/clzIhmEUM1 — Elissa (@elissakh) September 10, 2020

كما شاركت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مقطعا مصورا من الحادث، وكتبت معه: "حريق كبير بمرفأ بيروت وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تحدث".

حريق كبير ب #مرفأ_بيروت 💔 وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تصير pic.twitter.com/YtkN1WMrk9 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 10, 2020

​غردت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متسائلة عن سبب نشوب الحادث، عبر حسابها على موقع "تويتر": "شو معقول يكون سبب الحريق اليوم، الشجر أو الخضار ؟؟؟ ما المرفأ رماد وركام، شو معقول يكون السبب، تعبنا خوف ورعب وهرب!! مطلوب إخلاء المناطق المجاورة وقطع الطريق.. يا رب رحمتك".

شو معقول يكون سبب الحريق اليوم،الشجر او الخضار ؟؟؟ما المرفأ رماد وركام،شو معقول يكون السبب،تعبنا خوف ورعب وهرب!! مطلوب اخلاء المناطق المجاورة وقطع الطريق..يا رب رحمتك #بيروت #حريق جديد في #مرفا_بيروت — Maya Diab (@mayadiab) September 10, 2020

​شارك الفنان، راغب علامة مقطعا مصورا من حريق مرفأ بيروت الجديد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وغرد معه غاضبا: "حريق جديد في ما تبقى من مرفأ بيروت. !!الأكثرية الساحقة ف من يعملون في المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف. وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟ من افتعل الحريق يستحق الحرق".

حريق جديد في ما تبقى من مرفأ بيروت. !!الأكثرية الساحقة ف من يعملون في المرفأ هم من أتباع زعماء الطوائف. وشركائهم وقبضاياتهم !! ما حقيقة ما يحصل في المرفأ ؟! هل هناك من سيخبرنا حقيقة ما يحصل هناك؟ من افتعل الحريق يستحق الحرق pic.twitter.com/Yt36cZPLSw — RaghebAlama (@raghebalama) September 10, 2020

​كما شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، غاضبة مقطعا مصورا من الحادث الجديد عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت منتقدة المسؤولين: "يعني كل يوم ندعي عليهم ومازالوا بألف خير؟ ويطلعولنا مبتسمين على الشاشات، هل هؤلاء بشر؟ كل يوم في مصيبة؟ ودائما لا نعرف ماذا حدث!!! لقد يأستمونا وهجرتونا وسرقتونا وقتلتونا، عايشين بحزن وخوف دائم شو بعد بدكن انتو شو؟".

يعني كل يوم مندعي عليهن وبعدهن بالف خير ؟ وبيطلعولنا مبتسمين على الشاشات ولك هول بشر ؟

كل يوم في مصيبة ؟ ودايماً ما عارفين شو صار !!!ولك يأستونا هجّرتون سرقتونا قتلتونا، عايشين بحزن وخوف دائم شو بعد بدكن انتو شو؟ #حلّو_عنا #مرفأ_بيروت #لبنان pic.twitter.com/IlrSgb16pl — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 10, 2020

​وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له نظرا لاشتداد الحريق.

وطلب الجيش اللبناني عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وبمحيطه لأن طوافات الجيش ستشارك في إخماد الحريق.

وأكد الجيش اللبناني أن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده"، مشيرا إلى انسحاب فوج الإطفاء بسبب انفجارات صغيرة تحصل مكان الحريق في المرفأ.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر "​جورج كتانة​"، إن "الحريق نشب في كميات من الخردوات، وليس مفتعلاً، وليس هناك ما قد يؤدي إلى ​انفجار​"، مشيرا إلى أن "هناك حالة واحدة أصيبت بضيق تنفس، فليطمئن الجميع لأن الأمور تحت سيطرة ​قيادة الجيش​".

وكانت مراسلة "سبوتنيك"، قد نقل عن مصدر بالدفاع المدني اللبناني أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحريق اندلع في مستودع داخل المنطقة الحرة بمرفأ بيروت فيه زيوت وإطارات"، مشيرة إلى أن "المواد المشتعلة غير خطرة".

ووقع انفجار في الرابع من أغسطس/آب في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ في ظروف سيئة.