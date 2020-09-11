"يا رب نكمل الثلاثة أشهر على خير وسلامة"... فنانون يعلقون بعد انفجار الزرقاء في الأردن

علّق عدد من الفنانين العرب على الانفجارات التي وقعت، فجر اليوم الجمعة، في منطقة الغباوي شرقي محافظة الزرقاء الأردنية.

وعبرت الفنانة اللبنانية، إليسا عن حزنها الشديد من الحوادث المتلاحقة التي تعرضت لها عدد من بلدان الوطن العربي أخيرا.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نبكي على بيروت، ونرجع نقرأ عن الأزمات التي تنتقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن أيضا، الله يحمي كل الدول وناسها، وإن شاء الله ما حد يصيبه أي مكروه".

وتابعت: "نعيش أزمات كبيرة ولم نعد نعلم ما ذنب الإنسان البريء الذي يموت".

منبكي عا بيروت، ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان. الله يحمي كل الدول وناسها، وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت — Elissa (@elissakh) September 11, 2020

وشاركت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، صورا متنوعة من حرائق سوريا، وانفجار مرفأ بيروت الجديد، وانفجار الأردن، وفيضانات السودان، وغردت معها عبر حسابها على موقع "تويتر": "وآخرتا شو مع الأخبار السيئة!! لبنان سوريا السودان واليوم الأردن الزرقاء يا رب نكمل هالثلاث أشهر على خير وسلامة".

عبر حسابها على موقع "تويتر"، غردت الفنانة المصرية شريهان على انفجار الزرقاء بالأردن: "اللهم احفظ الأردن وطنا ملكا جيشا وشعبا. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم .. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بامنك وأمانك. غالي عظيم وعزيز".

اللهم احفظ #الأردن وطناً ملكاً جيشاً وشعباً. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم .. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بامنك وأمانك.



غالي عظيم وعزيز #الأردن #الزرقاء 🙏🏻 🤍 🇯🇴 — Sherihan (@Sherihan) September 11, 2020

​كتبت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، عبر حسابها على "تويتر": "الكرة الأرضية عم تغلي غلي بالشرّ وبالجشع وبالكره والانتقام والسّيطرة.. ما ندعي كلّنا سوا وين ما كنّا للصلاة والإيمان والحُبّ، لأنّه ما في شي بيقدر يكافح الشرّ إلاّ هذه الـ ٣ أشياء .. لبنان، الأردن".

الكرة الأرضية عم تغلي غلي بالشرّ وبالجشع وبالكره والإنتقام والسّيطرة..

مندعي كلّنا سوا وين ما كنّا للصلاة والإيمان والحُبّ، لأنّو ما في شي بيقدر يكافح الشرّ إلاّ هالـ ٣ إشيا 🙏🏼❤️#لبنان #الأردن — Najwa Karam (@najwakaram) September 11, 2020

غردت الفنانة نوال الزغبي، عبر "تويتر": "‏أردن الحبيبة.. الله يحميكي ويرد عن شعبك كل شر.. الأردن الزرقاء".

اردن الحبيبة الله يحميكي ويرد عن شعبك كل شر 🙏❤#الاردن_الزرقاء — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 11, 2020

كتبت الفنانة اللبنانية، ماجي بوغصن، عبر "تويتر": "يا رب احفظ ‎الأردن وأهلها.. دخيلك يا الله ساعدنا جميعا".

يا رب احفظ #الاردن واهلها. دخيلك يا الله ساعدنا جميعا🙏🙏😢 https://t.co/PJrbGimGYj — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) September 11, 2020

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة في وقت سابق اليوم، قوله إن انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر، اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.