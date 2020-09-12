الموت يغيب "فرعون" السينما المصرية

غيب الموت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عبد الرازق الشيمي، الذي يعد واحدا من أشهر الكومبارسات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك الراحل في بطولة العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، منها فيلم "كيمو وأنتيمو"، ومسلسلات "نحن لا نزرع الشوك" و"يا رجال العالم اتحدوا" و"لدواعي أمنية" و"جحا المصري" و"كناريا وشركاه" و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" من بطولة الفنان يحيى الفخراني، و"أولاد الشوارع" و"مسائل عائلية جدا" و"عصابة بابا وماما" من بطولة الفنان هاني رمزي و"أزمة سكر".

لكن يظل أشهر أدوار عبد الرازق الشيمي هو دور "فرعون"، الذي قدمه في الفيلم الكوميدي "بلية ودماغه العالية" من بطولة الفنان محمد هنيدي.

توفي الفنان المصري عبدالرزاق الشيمي صباح اليوم بعد صراع مع المرض حسب ما تناقلت وسائل إعلامية. الفنان المشهور بـ"فرعون السينما" كان يجسد أدواراً "الكومبارس"، ومن أبرز أدواره "فرعون" مع الفنان محمد هنيدي في فيلم "بلية ودماغه العالية"، وشخصية "واو" في مسرحية (عفروتو) وغيرها. pic.twitter.com/220Y8oljo0 — صحيفة الرؤية (@Alroeya) September 12, 2020

وأعلن نبأ وفاة عبد الرازق الشيمي، شقيقه محمد الشيمي، الذي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرازق الشيمي الشهير بفرعون السينما بمستشفى الهرم... والعزاء على مقابر الأسرة بعد سكن مصر للشباب وأمام مرصد حلوان ظهرا.. الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

مع السلامة يا فرعون 💔 pic.twitter.com/wGiBJZQtbh — عالم هنيدي (@HenedysWorld) September 12, 2020

ونعى الفنان محمد هنيدي، الراحل عبد الرازق الشيمي، بمشاركته مشهد يجمعهما من فيلم "بلية ودماغه العالية"، وكتب معه: "مع السلامة يا فرعون".