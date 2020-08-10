لظروف صحية... بيومي فؤاد "ضيف شرف" في فيلم محمد هنيدي

قال الفنان المصري، بيومي فؤاد، إنه تم تقليص دوره في أحدث أفلام الفنان الكوميدي محمد هنيدي، "النمس والإنس"، بسبب مروره بظروف صحية.

وقال بيومي فؤاد خلال مقابلة مع برنامج "لايت شو"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، إن الظروف الصحية تتمثل في أنه كان يحتاج لصق وإضافة ذقن مصطنع فوق ذقنه، وهو يعاني من مشكلة صحية لن تمكنه من هذا الأمر، الأمر الذي تسبب في تقليص دوره في الفيلم.

وشارك بيومي فؤاد في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "رجالة البيت"، واعتذر بسببه للجمهور والمشاهدين، وهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.

كما شارك فؤاد الفنانة يسرا بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "خيانة عهد".

ويعود محمد هنيدي بفيلم "النمس والإنس" إلى شاشة السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ بطولته فيلم "عنترة ابن شداد".

وتشارك محمد هنيدي بطولة فيلم "النمس والإنس" الفنانة منة شلبي، في أول تعاون فني لها معه.

وبدأ محمد هنيدي تصوير الفيلم بعد عيد الفطر، وهو من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج شريف عرفة.