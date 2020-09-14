مصر... زوجان "يوتيوبرز" مهددان بالسجن المؤبد لاستغلال طفلتهما

وأشار مدير عام خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، صباح اليوم الاثنين، إلى أن ما قام به أحمد حسن وزينب بتصوير طفلتهما وتخويفها، ما هو إلا استمرار لحالة الاستفزاز والاستهتار بالمجتمع، وحب المال، معربا عن استيائه من تحقيق الفيديو لنسب مشاهدة عالية.

وأوضح عثمان أن عقوبة إساءة معاملة واستغلال الطفلة في قانون مكافحة الإتجار بالبشر تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.

وقام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتصوير مقطع مصور لطفلتهما عبر قناتهما على موقع "يوتيوب"، يتضمن تلوين الأم لوجهها باللون الأسود، ثم الاقتراب من ابنتها وهي نائمة، لتستيقظ الأخيرة على ملامح مختلفة لوالدتها مفزوعة ودخولها في نوبة بكاء، وسط ضحك والدتها.