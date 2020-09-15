‏ابتكار هيكل صناعي خارجي يزيد قوة الإنسان 20 مرة... فيديو

أعلنت شركة Sarcos Robotics المنتجة للهياكل الخارجية عن طرح روبوتات هياكل خارجية جديدة في الأسواق تزيد من قوة المستخدم بمقدار 20 مرة.

وبحسب مبتكري الهيكل، سيتم طرح هيكل يغطي جسم المستخدم بالكامل ويسمح له بالعمل عدة ساعات دون الحاجة إلى شحن.

وتساعد الهياكل الجديدة على تسهيل عملية رفع الأثقال، بمعنى أن كيس الأسمنت البالغ وزنه 50 كيلوغرام، يمكن لعامل البناء رفعه بسهولة كما لو أنه يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوغرام.

وتؤكد الشركة المنتجة أن الهيكل الخارجي يكرر حركات الإنسان في الوقت الفعلي دون إبطاء، ويسمح بالقيام بمختلف الحركات، حيث أن له 24 درجة من الحرية.

ويمكن للمستخدم ارتداء الهيكل أو خلعه خلال 30 ثانية فقط.