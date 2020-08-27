أكثر من مليون متابع لحسناء روسية متخصصة برياضة رفع الأثقال... فيديو وصور

بدأت يوليا، التي تعيش في مدينة ساراتوف الروسية، بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في سن 15 عاما، في البداية للمحافظة على رشاقتها، لكنها قررت فيما بعد رفع الأثقال.

قالت يوليا في مقابلة مع الصحيفة البريطانية "ميرور أونلاين"، سبب اختيارها لهذه الرياضة التي عادة تكون محببة للرجال.

"أردت أن تكون حياتي مختلفة. لذلك قررت أن أذهب إلى الرياضة. لتحسين صحتي، أصبحت أكثر ثقة بالنفس".

وتزن يوليا 65 كغ، ويتابعها عبر حسابها في "إنستغرام" أكثر من مليون متابع، والعدد بازدياد مستمر.

لكن حياة يوليا لا تقتصر على صالة الألعاب الرياضية فقط. منذ وقت ليس ببعيد ، فتحت مقهى صغيرا في المدينة.

ويوليا ليس وحدها تشغل متابعيهاا، فقد نافست نتاليا كوزنيتسوفا الرجال في رياضتي كمال الأجسام ورفع الأثقال بل وتفوقت عليهم بعضلاتها القوية وقررت السفر إلى رومانيا لإظهار مهاراتها.

وأذهلت ناتاليا صاحبة الـ28 عاما كل من يراها، خاصة وأنه من غير المألوف على السيدات الظهور بعضلات مفتولة وكبيرة.