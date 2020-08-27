أكثر من مليون متابع لحسناء روسية متخصصة برياضة رفع الأثقال... فيديو وصور

قالت يوليا في مقابلة مع الصحيفة البريطانية "ميرور أونلاين"، سبب اختيارها لهذه الرياضة التي عادة تكون محببة للرجال.
"أردت أن تكون حياتي مختلفة. لذلك قررت أن أذهب إلى الرياضة. لتحسين صحتي، أصبحت أكثر ثقة بالنفس".
وتزن يوليا 65 كغ، ويتابعها عبر حسابها في "إنستغرام" أكثر من مليون متابع، والعدد بازدياد مستمر.
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Take a step towards your dreams everyday 👊🏻 Soon one my little dream will become a reality 🙏🏻 #xcorenutrition #powerlifting
لكن حياة يوليا لا تقتصر على صالة الألعاب الرياضية فقط. منذ وقت ليس ببعيد ، فتحت مقهى صغيرا في المدينة.
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We make the best coffee in my coffeeshop 😁 sometimes I’m barista too
ويوليا ليس وحدها تشغل متابعيهاا، فقد نافست نتاليا كوزنيتسوفا الرجال في رياضتي كمال الأجسام ورفع الأثقال بل وتفوقت عليهم بعضلاتها القوية وقررت السفر إلى رومانيا لإظهار مهاراتها.
وأذهلت ناتاليا صاحبة الـ28 عاما كل من يراها، خاصة وأنه من غير المألوف على السيدات الظهور بعضلات مفتولة وكبيرة.
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