أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بفارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته ياسمين عبد العزيز... فيديو

كشف الممثل المصري، أحمد العوضي، اليوم الخميس، عن فارق السن الحقيقي بينه وبين زوجته الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، في أول لقاء له يتحدث فيه عن زواجهما.

ونفى العوضي خلال استضافته في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية ما تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن فارق السن بينه وزوجته هو 12 عاما، مؤكدا أنها معلومة خاطئة تماما.

وأوضح أن فارق السن بينهما هو 6 سنوات فقط، وأنه لا صحة لأي رقم آخر، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء.

واعترف أحمد العوضي أنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتبادل من خلالها الحب مع ياسمين عبد العزيز لأول مرة، وذلك لحرصه على منع تداول اسمها بشكل لا يليق بها، ورغبته في حمايتها من أي شيء يضايقها.

كما كشف أحمد العوضي أنه كان متزوجا من ياسمين عبد العزيز قبل إعلانهما الرسمي لمعجبيهما في 4 مايو/ أيار، وذلك رغبة منهما في عدم تعرضهما للتشتيت أثناء انشغالهما بتصوير مسلسلاتهما لشهر رمضان.

وأوضح أن إعلانهما الرسمي عن زواجهما في بداية مايو جاء في مصلحتهما، وذلك لانهما في ذلك التوقيت كانا قد انتهيا من تصوير مسلسلاتهما "الاختيار" و"ونحب تاني ليه".

وكانت ياسمين عبد العزيز متزوجة من رجل الأعمال المصري، محمد حلاوة، وأعلنا انفصالهما في 2018، بعد زواج دام ما يقرب 17 عاما، وأثمر عن طفلين.

وحلاوة متزوج حاليا من الفنانة المصرية، ريهام حجاج، التي يعرض لها في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "لما كنا صغيرين"، من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة.