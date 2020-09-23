فتاة سعودية تتحدى الرجال في مهرجان الإبل... فيديو

أعلنت المواطنة السعودية، وفاء الشمري، تحديها للرجال عبر مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للشمري، أعلنت خلاله مشاركتها في مهرجان الإبل بنسخته الخامسة التي تنطلق في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الشمري ردا على ما أشيع حول سعيها للشهرة فقط: "ما في بنت باديه تتميلح في شيء أجدادها توارثوه".

فيديو | "وفاء الشمري" تتحدى الرجال في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل وتقول لـ #الراصد: "ما فيه بنت بادية تتميلح بالإبل" pic.twitter.com/lQwkP2p5Vl — الراصد (@alraasd) September 22, 2020

وأتمت "نحن كبنات بادية هذا تراثنا، وكلنا الآن نثبت وجودنا في مجال كان حكرا على الرجال فقط".

ويعد المهرجان من أبرز الفعاليات في المسابقات السعودية المحلية وكذلك إقليميا بالنسبة لهواة وملاك الإبل.

وتقام العديد من المسابقات خلال المهرجان، تصل قيمة جوائزها إلى ما يزيد عن 88 مليون ريال سعودي.