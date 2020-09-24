على غرار مازنجر... اختبار روبوت عملاق ارتفاعه 18 مترا في اليابان... فيديو

تم اختبار روبوت عملاق، يبلغ ارتفاعه نحو 18 مترا ووزنه نحو 24 طنا في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتم نشر مقطع فيديو للاختبار يظهر فيه الروبوت وهو يسير، كما أنه مستوحى من شخصية مسلسل كارتوني كلاسيكي يدعى "غاندام".

الروبوت مصنوع من أكثر من 200 قطعة مكونة من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، وتم البدء في العمل عليه منذ عام 2014.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

ومن المقرر أن يتم عرضه في "غاندام فاكتوري يوكوهاما"، وهو معلم جذب سياحي جديد كان من المفترض افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن الأمر تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يكون الافتتاح في غضون عام من الآن.