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    الممثل المصري عادل إمام

    عادل إمام ينفعل بعد أنباء اعتزاله... ماذا قال للجمهور منزعجا

    © AP Photo / Uncredited
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    عبر الفنان المصري، عادل إمام، عن انزعاجه من تداول أنباء من جديد بشأن اعتزاله التمثيل بسبب تدهور حالته الصحية.

    وأكد في تصريحات لموقع "إرام" أنه ما زال قادرا على الوقوف أمام الكاميرا، ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي.

    عادل إمام
    © AFP 2020 / FETHI BELAID
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    وطمأن عادل إمام (80 عاما) الجمهور عن حالته الصحية، وأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم.

    وعلق منفعلا على إثارة شائعات وفاته وتدهور صحته بين الحين والآخر قائلا: "ظهرنا مش عاجب، اختفينا مش عاجب، أروح أموت بجد لكي ترتاحوا".

    وشدد الممثل صاحب لقب "الزعيم" على أنه لن يتخذ قرار الاعتزال طالما كان على قيد الحياة.

    وأوضح: "سأظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك".

    وكشف عادل إمام أنه يفكر في الظهور في الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد تلقيه دعوة للحضور، موضحا أن مدينة الجونة تمتاز بأجواء ساحرة، ويحب الذهاب إليها، كما أنها تتمتع بفرض التباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس "كورونا" المستجد.

    وكان عادل إمام كشف مؤخرا عن أنه قرر الحصول على إجازة خلال الفترة المقبلة، وآثر عدم المشاركة بمسلسل تلفزيوني في رمضان 2021.

    وتابع الزعيم: "قرار الإجازة يسري كذلك على مشاركتي في الأفلام السينمائية، ولا أخطط للمشاركة في السينما خلال المرحلة المقبلة".

    وكانت تقارير قد تحدثت عن مسلسل جديد يعد له عادل إمام، ينافس به في موسم رمضان 2021، وأكدت التقارير أن الزعيم يقرأ سيناريو المسلسل الجديد وسيتم إعلان الاتفاق بشأنه قريبا، إلا أن التصريح الأخير لفنان المصري ينفي تلك التقارير. 

    وشارك الزعيم في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

    وآخر أعمال عادل إمام السينمائية كان فيلم "زهايمر" الذي عُرِض عام 2010، والذي شاركه فيه سعيد صالح، لطفي لبيب، أحمد راتب، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وإيمان السيد، ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

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